Украинская армия страдает от недостатка боеприпасов. В рядах ВСУ уже начинают определять территории, которые следующими отойдут России после Авдеевки. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Иностранное издание ссылается на опрошенных украинских солдат. Многие признали, что согласны отдать очередные территории России, лишь бы не повторять жесткий боевой опыт с мизерным количеством боеприпасов и техники. Даже президент США Джо Байден признал, что выделил недостаточно помощи Киеву. Возможно, это также сыграло свою роль на настроения в украинской армии.

«Теперь мы находимся в ситуации, когда нам нужно решить, какую деревню мы отдадим следующей России», — рассказал один из солдат ВСУ изданию.

Украинские бойцы признают превосходство русской армии, которая учится на ошибках и успешно отражает множество атак. Солдаты полагают, что еще немного, и на Украине кончатся люди: часть погибнет в бессмысленной бойне, а многие просто покинут страну.

Ранее сообщалось, что жители освобожденной Авдеевки начали получать свои первый паспорта граждан России.