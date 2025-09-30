Боксер-хулиган: школьник сломал носы одноклассницам из-за молока

В российской столице ученик, занимающийся боксом, стал причиной переломов носа у двух своих одноклассниц, инцидент произошел из-за пролитого молока. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Согласно рассказу пострадавших, конфликт начался с того, что на перемене мальчик облил одну из девочек детским питанием. В отместку она и ее подруга выследили обидчика и плеснули ему в лицо молоком.

В ответ на это школьник применил физическую силу. Девочки были доставлены в медицинское учреждение, где у каждой диагностировали перелом носовой кости и черепно-мозговую травму.

Несмотря на серьезные травмы, нанесенные девушкам, боксер, учинивший расправу, избежал какого-либо наказания.

