Более 10 человек стали жертвами атаки ВСУ в Лисичанске

Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко и спасатели обновили данные по пострадавшим и погибшим в Лисичанске, где пекарня подверглась атаке с воздуха со стороны ВСУ.

«По оперативным данным, в результате обстрела пекарни Лисичанска погибли восемь человек», — приводятся слова Пащеко на канале правительства региона.

Позже МЧС сообщило об извлечении еще десяти тел. Трое из них были мертвыми. Таким образом количество погибших на данный момент составляет 11 человек. Разбор завалов продолжается. Сохраняется вероятность, что будут найдены еще пострадавшие или жертвы.

РИА Новости со ссылкой на комментарий СК РФ сообщило, что удар по пекарне в Лисичанске могли произвести из американской установки РСЗО HIMARS. Произошедшее признали очередным преступлением со стороны Киева в отношении мирного населения.

Ранее сообщалось, что под завалами лисичанской пекарни могут находиться 40 человек. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.