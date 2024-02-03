Несколько десятков человек оказались под завалами после обстрела ВСУ в Лисичанске

Вооруженные силы Украины устроили воздушную атаку на пекарню в городе Лисичанск в ЛНР. Об этом заявил глава республики Леонид Пасечник.

По предварительной информации, под завалами пекарни в Лисичанске может находиться до 40 человек. Здание было почти полностью разрушено и завалило людей, которые были внутри. Пока о точном количестве пострадавших и жертвах говорить рано: эту информацию обновят позже.

Пока известно, что погибшими числятся два человека, а еще шестеро получили травмы.

«Зная, что в выходной день жители Лисичанска приходят в пекарню, где организована выпечка хлеба, они (ВСУ- прим.ред.) открыли огонь по зданию», — написал Пасечник в своем официальном ТГ-канале.

По мнению главы ЛНР, украинские бойцы нанесли удары, так как не имеют успехов на линиях соприкосновения. Враг отыгрался на мирном населении.

К месту разрушений стянулись экстренные службы. Завалы разбирают, всем пострадавшим обещали оказать максимальную помощь.

Напомним, что 2 февраля ВСУ обстреляли Горловку и Донецк. Было выпущено не менее 27 снарядов натовского калибра 155 мм. Ранее сообщалось, что несколько человек подорвались в Горловке на минах.