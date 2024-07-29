Более 10 детей-участников турслета госпитализировали в Северной Осетии
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Министр образования и науки РСО Элла Алибекова в официальном канале заявила, что более 10 юных участников Всероссийского туристического слета почувствовали себя плохо и были госпитализированы.
Дети в рамках турслета успешно сходили в поход и, как полагается, прошли по возвращению на базу медосмотр. В ходе него 11 девочек и мальчиков пожаловались на самочувствие. Симптомы были схожи, что вызвало определенные подозрения.
«У пяти детей зафиксирована повышенная температура, у шести – кишечное расстройство», — проинформировала Элла Алибекова.
Юным участникам турслета оказывают помощь, ситуация находится на контроле главы Северной Осетии. Что вызвало причину недомогания у детей будут выяснять.
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