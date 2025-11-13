Более 100 дронов уничтожили силы ПВО над российскими регионами за ночь

В течение ночи с 23:00 мск 12 ноября до 8:00 мск 13 ноября средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 130 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. Силы ПВО отработали над 12 регионами страны.

Наибольшее количество беспилотников уничтожено над приграничными регионами страны. Над Курской и Белгородской областями сбито по 32 БПЛА.

Над Воронежской областью уничтожено 20 летательных аппаратов, над акваторией Черного моря — 17, над территорией Республики Крым — 7 беспилотников.

Над Орловской областью силы ПВО сбили 6 БПЛА, над Краснодарским краем — 5, над Тамбовской областью — 4, над Ростовской областью — 3, над Брянской областью — 2. По одному беспилотнику уничтожено над Тульской областью и Московским регионом.

Ранее жители Орла сообщили о не менее десяти взрывов, произошедших в городе.