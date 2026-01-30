Путин: российское вооружение испытано в реальных боевых условиях

Владимир Путин заявил, что страна производит передовые образцы вооружений, которые уже прошли проверку в реальных боевых условиях. По его словам, это позволяет укреплять позиции РФ как надежного партнера на мировом рынке. Об этом пишет ТАСС.

Выступая на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству, глава государства подчеркнул, что сформированные заделы дают возможность расширять как номенклатуру производимого оружия, так и географию его поставок. Он акцентировал, что это укрепляет статус России как разработчика и производителя проверенных и эффективных систем.

Ранее Путин заявил о готовности России помочь в восстановлении Сирии.