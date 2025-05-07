Более 140 воздушных целей уничтожены над Брянской областью

ВСУ, начиная с вечера 6 мая и по утро 7 мая, наносили интенсивные удары по территории Брянской области. Российским средствам ПВО удалось сбить более 140 воздушных целей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.

Несмотря на перемирие, которое объявила Россия, Украина продолжила свои удары по российской территории.

«Со вчерашнего вечера и за прошедшую ночь наши защитники уничтожили более 140 воздушных целей, в том числе одну крылатую ракету», — указал губернатор.

Богомаз подчеркнул, что благодаря профессионализму защитников все воздушные цели были уничтожены, все атаки отбиты. В их отражении принимали участие бойцы подразделений ПВО Министерства обороны РФ, Росгвардии по Брянской области, а также участники отряда «БАРС-Брянск».

Ранее сообщалось, что на подлете к Ярославлю отражена атака трех украинских беспилотников. Также появилась информация, что в Ярославской области ограничен доступ к интернету, это напрямую связано с угрозой удара БПЛА.