Более 1,6 тыс. человек погибли в результате землетрясения в Мьянме

Количество жертв землетрясения в Мьянме превысило 1,6 тыс. человек, сообщило агентство Xinhua со ссылкой на пресс-службу государственного административного совета страны.

По данным источника, более 3,4 тыс. граждан получили травмы различной степени тяжести в результате стихии, а 139 человек числятся пропавшими без вести.

28 марта в округе Сикайн, недалеко от второго по величине города Мьянмы — Мандалая, произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Оно стало одним из самых разрушительных в истории Мьянмы, нанеся значительный ущерб как самой стране, так и соседнему Таиланду.

Как ранее сообщило МЧС, на помощь в Мьянму по поручению президента РФ Владимира Путина были отправлены 120 российских спасателей. Два самолета МЧС успешно приземлились в аэропорту Янгона.

В российскую команду также входят кинологи с собаками, врачи-анестезиологи и психологи. Спасатели готовы работать круглосуточно и будут задействованы на нескольких участках для оперативного решения поставленных задач.

Ранее сообщалось, что в Таиланде фиксируют свыше 50 афтершоков после землетрясения в Мьянме.