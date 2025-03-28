В Таиланде фиксируют свыше 50 афтершоков после землетрясения в Мьянме

В Таиланде произошло более 50 подземных толчков после землетрясения в Мьянме, о чем сообщило в пятницу, 28 марта, Управление по наблюдению за активностью земной поверхности страны в своём аккаунте в социальной сети X.

В 23:46 по местному времени (19:46 по московскому времени) произошло новое сильное землетрясение. Его мощность составила 4,9 балла по шкале Рихтера.

Как мы уже сообщали, 28 марта в Мьянме произошло мощное землетрясение силой 7,4 балла по шкале Рихтера. В результате этого стихийного бедствия обрушился мост через реку Иравади, а также были повреждены некоторые части исторического дворца Мандалай.

По последним данным, в результате землетрясения погибли 144 человека, ещё более 700 получили ранения различной степени тяжести.

В Бангкоке произошло обрушение строящегося здания, в результате которого погибли 10 человек, ещё не менее 50 получили травмы. Правительство Таиланда ввело чрезвычайное положение в столице.

Ранее было объявлено, что Министерство по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации направило в Мьянму, которая пострадала от землетрясения, два авиационных судна. Согласно последним сведениям, в результате землетрясения погибли 144 человека, а более 700 получили травмы различной степени тяжести.