Более 180 мигрантов пропали после кораблекрушения у берегов Йемена

У берегов Йемена и Джибути произошло крушение четырех лодок с мигрантами, сообщило агентство Associated Press (AP). По предварительным данным, в результате этого инцидента без вести пропали минимум 186 человек, а двое — погибли.

Информацию о крушении подтвердили в Международной организации по миграции (МОМ), которая выразила тревогу в связи с продолжающейся угрозой жизни мигрантов на опасных маршрутах через Красное и Аравийское моря.

По данным МОМ, в 2024 году число погибших на миграционных путях между странами Африканского Рога и Йеменом стало самым большим за всю историю наблюдений.

В октябре 2023 года ООН опубликовала информацию, согласно которой в результате кораблекрушения у берегов Йемена без вести пропали 64 беженца. На борту затонувшего судна находилось около 90 человек, спасавшихся от бедствий в Джибути.

Йемен играет ключевую роль в качестве транзитного государства для мигрантов из стран Африканского Рога, однако беженцы сталкиваются с серьезными угрозами во время своего перемещения. Многие вынуждены использовать переполненные и небезопасные лодки для пересечения моря.

Кроме того, мигранты часто становятся жертвами преступных группировок, занимающихся торговлей людьми. Согласно данным МОМ, в 2022 году на маршруте между Африканским Рогом и Йеменом произошло 795 смертельных случаев, а в 2023 году было зарегистрировано свыше 93 тыс. прибытий мигрантов в Йемен.

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