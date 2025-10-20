Более 1800 человек под наблюдением: Роспотребнадзор расследует случай кори в МГУ

Роспотребнадзор провел эпидемиологическое расследование в связи с выявленным случаем заболевания корью в Московском государственном университете (МГУ). По итогам проверки ведомство установило круг лиц, потенциально контактировавших с инфицированным, сообщает РИА Новости .

Общее число контактных лиц превысило 1800 человек. В рамках стандартных противоэпидемических мер все они взяты на контроль для наблюдения и своевременного выявления возможных случаев заражения. Химический факультет Московского государственного университета переведен на дистанционное обучение.

Проведение эпидрасследования — обязательная процедура при регистрации инфекционных заболеваний. Ее цель — оперативно выявить цепочку контактов, предотвратить дальнейшее распространение инфекции и минимизировать риски для общественного здоровья.

