Более 20 аттракционов проверили инспекторы Гостехнадзора в Подмосковье за прошлую неделю
Фото: [Пресс-служба Министерства экологии и природопользования МО]
Инспекторы Гостехнадзора Министерства экологии и природопользования Московской области за прошедшую неделю проверили двадцать три подмосковных аттракциона в местах их эксплуатации.
Отмечается, что в городском округе Красногорск была выявлена незарегистрированная в Управлении Гостехнадзора Министерства зимняя горка, установленная на территории земельного участка, принадлежащего организации ООО «Коронелла».
По результатам контрольных мероприятий ООО «Коронелла» вынесено предостережение о недопущении нарушений обязательных требований.
Глава ведомства Тихон Фирсов отметил, что предостережение — это возможность для нарушителя устранить нарушение до назначения ему административного наказания. Развлекательное средство с недочетами не должно быть допущено до работы, поэтому инспекторы тщательно проверяют аттракционы, своевременно выявляют и предотвращают нарушения.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Раменского городского округа Николай Ханин провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили развитие муниципалитета.