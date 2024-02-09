Более 20 аттракционов проверили инспекторы Гостехнадзора в Подмосковье за прошлую неделю

Инспекторы Гостехнадзора Министерства экологии и природопользования Московской области за прошедшую неделю проверили двадцать три подмосковных аттракциона в местах их эксплуатации.

Отмечается, что в городском округе Красногорск была выявлена незарегистрированная в Управлении Гостехнадзора Министерства зимняя горка, установленная на территории земельного участка, принадлежащего организации ООО «Коронелла».

По результатам контрольных мероприятий ООО «Коронелла» вынесено предостережение о недопущении нарушений обязательных требований.

Глава ведомства Тихон Фирсов отметил, что предостережение — это возможность для нарушителя устранить нарушение до назначения ему административного наказания. Развлекательное средство с недочетами не должно быть допущено до работы, поэтому инспекторы тщательно проверяют аттракционы, своевременно выявляют и предотвращают нарушения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Раменского городского округа Николай Ханин провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили развитие муниципалитета.