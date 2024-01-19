Более 20 человек проверили в Балашихе на нарушение миграционного законодательства

Сотрудники Управления по вопросам миграции совместно с коллегами из МУ МВД России «Балашихинское» в рамках оперативно-профилактического мероприятия, направленного на выявление и пресечение незаконной миграции, проверили цех по производству хлебобулочных изделий, расположенный в квартале Щитниково. Так, в ходе рейда по информационным учетным было проверено 23 уроженца республик бывшего СНГ, работавших на предприятии. В отношении всех иностранцев составлены административные протоколы за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории России по ст. 18.10 КоАП РФ, а в отношении 14 мигрантов составлены протоколы за нарушение режима пребывания. На каждого из них наложен штраф в размере 5 тысяч рублей. Отмечается, что все нелегальные мигранты направлены в Центр временного содержания с последующим выдворением за пределы страны. Ранее стало известно, в Подмосковье кубинец чуть не зарезал земляка из-за денежного долга.