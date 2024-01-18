В Подмосковье кубинец чуть не зарезал земляка из-за денежного долга
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В Подмосковье задержали гражданина одной из стран Латинской Америки. Мужчина 1987 года чуть не зарезал своего знакомого в ходе ссоры. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Инцидент произошел во вторник в деревне Щемилово под Ногинском. Как уточнил «360» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК, по предварительным данным, конфликт между мужчинами, которые оба являются гражданами Кубы, возник из-за денежного долга.
Во вторник приятели встретились возле подъезда одного из многоквартирных домов. Один из них тепло поприветствовал собеседника, после чего неожиданно схватил нож и нанес оппоненту не менее четырех ударов.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
Ранее сообщалось, что в Московской области возбудили дело после избиения участника спецоперации в одном из кафе.