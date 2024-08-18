Более 20 домов получили повреждения в результате землетрясения на Камчатке

Больше 20 домов на Камчатке получили повреждения в результате землетрясения, сообщила Baza.

Ранее у берегов Камчатки зафиксировали Землетрясение магнитудой 7,0. Эпицентр залегал в 108 километрах от Петропавловска-Камчатского. Из-за толчков люди начали покидать свои дома. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Кроме того, после основного землетрясения последовала серия афтершоков магнитудой около 4,5.

На данный момент известно о повреждении 20 зданий, в том числе инфекционной больницы и родильного дома. Отмечается, что везде необходим ремонт. Сильных разрушений в регионе не выявлено.

По словам губернатор Камчатского края Владимира Солодова, вероятность возникновения еще одного мощного землетрясения в регионе минимальна.

Ранее сообщалось, что на Камчатке объявлен красный авиационный код из-за активности вулкана Шивелуч. По данным сейсмологов, воздушные эксплозии подняли вулканический пепел на 9 км километров над уровнем моря.