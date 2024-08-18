На Камчатке объявлен красный авиационный код из-за активности вулкана Шивелуч

Красный авиационный код объявлен на территории Камчатского края ввиду проснувшегося накануне из-за землетрясения вулкана Шивелуч, приводится в Telegram-канале «Института вулканологии и сейсмологии» ДВО РАН.

По данным специалистов, воздушные эксплозии подняли вулканический пепел на девять километров над уровнем моря. По данным учены, активность проснувшегося вулкана Шивелуч опасна для как для местных, так и международных авиаперевозок.

«Шлейф пепла протянулся на 492 километра на восток-юго-восток от вулкана. Авиационный цветовой код: красный», — говорится в сообщении.

В свою очередь, как сообщили в главке МЧС России по Камчатскому краю, выпадение пепла от вулкана Шивелуч зафиксировано в ближайшем к нему поселке Усть-Камчатск.

Ранее вулканолог Плечов определил наиболее сейсмоопасные российские регионы.