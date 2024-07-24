Более 20 партий мясной продукции было изъято из оборота в Нижегородской области в первом полугодии

Сотрудники Роспотребнадзора Нижегородской области обнаружили несоответствие нормативам более чем в 20 партиях мяса общим весом 34 килограмма с января по июнь включительно. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Уточняется, что всего за первое полугодие этого года было исследовано около 470 проб мясной продукции, из которых две пробы не соответствовали санитарно-химическим показателям, 17 — физико-химическим, шесть — микробиологическим, восемь — паразитологическим, две содержали антибиотики и еще две не соответствовали требованиям маркировки.

Подчеркивается, что нарушителям выдано административное предписание.

Ранее сообщалось, что также в Рязани специалистами Россельхознадзора зафиксированы многочисленные нарушения на ярмарках выходного дня.