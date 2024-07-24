В Рязани на ярмарках выходного дня выявлены многочисленные нарушения

В Рязани специалистами Россельхознадзора зафиксированы многочисленные нарушения на ярмарках выходного дня. Об этом сообщает 7info .

Уточняется, что прежде всего претензии были предъявлены к молочной продукции и мясу птицы, у которых отсутствовала необходимая маркировка — сведения о производителе, датах изготовления, сроках годности.

Отмечается, что у продавцов не было обнаружено и ветеринарных сопроводительных документов, кроме того, они работали также без специальных холодильников.

Ранее сообщалось, что сотрудники Роспотребнадзора Нижегородской области обнаружили несоответствие нормативам более чем в 20 партиях мяса общим весом 34 килограмма с января по июнь включительно.