Более 20 вагонов с углем сошли с рельсов в Башкирии
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На участке пути Иглино - Дема в Башкирии с рельсов сошли 22 вагона с углем. Об инциденте в своем телеграм-канале сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
По предварительной информации, сход вагонов произошел в ночь на 3 ноября на перегоне Пост 28 км – Пост 21 км. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.
Поезда ходят по расписанию.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и исполняющий обязанности уфимского транспортного прокурора.
Что стало причиной схода вагонов с рельсов, предстоит выяснить прокуратуре.
Ранее сообщалось о том, что в подмосковном Сергиевом Посаде сошли с рельсов грузовые вагоны.