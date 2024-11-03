Более 20 вагонов с углем сошли с рельсов в Башкирии

На участке пути Иглино - Дема в Башкирии с рельсов сошли 22 вагона с углем. Об инциденте в своем телеграм-канале сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

По предварительной информации, сход вагонов произошел в ночь на 3 ноября на перегоне Пост 28 км – Пост 21 км. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

Поезда ходят по расписанию.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и исполняющий обязанности уфимского транспортного прокурора.

Что стало причиной схода вагонов с рельсов, предстоит выяснить прокуратуре.

Ранее сообщалось о том, что в подмосковном Сергиевом Посаде сошли с рельсов грузовые вагоны.