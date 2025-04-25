Более 20 возгораний ликвидировали в Рязанской области за сутки
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За прошедшие сутки подразделения Пожарно-спасательной службы Рязанской области ликвидировали свыше 20 пожаров. Об этом сообщает 7info со ссылкой на пресс-службу регионального Главного управления МЧС России.
Подчеркивается, что пострадавших в результате происшествий не выявлено.
Уточняется, что из всех случаев возгораний — свыше 20 случаев загорания травы и мусора, а также два пожара техногенного характера.
Ранее сообщалось, что в четверг в Подмосковье ликвидирован один лесной пожар.