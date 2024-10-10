Более 20 жителей Марокко и Алжира погибли из-за мощных ливней в Сахаре
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На Марокко и Алжир обрушились мощные ливни, в результате пустыню Сахара частично затопило.
Такое количество осадков здесь выпало впервые за последние пятьдесят лет, сообщает издание The Independent.
Жертвами природного катаклизма стали более 20 человек. Также пострадал урожай.
За два дня уровень осадков в некоторых районах превысил среднегодовые показатели. В среднем там выпадает менее 250 миллиметров осадков в год.
Специалист главного управления метеорологии Марокко Хуссина Юабеба, комментируя ситуацию, сообщил, что такого количества осадков за такое короткое время не выпадало последние 30-50 лет.
Ситуацию усложняет то, что затопило в том числе и районы, в которых в прошлом году произошло землетрясение.
Ранее сообщалось о том, что Южная Европа может превратиться в огромную пустыню к 2100 году.