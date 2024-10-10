Более 20 жителей Марокко и Алжира погибли из-за мощных ливней в Сахаре

Такое количество осадков здесь выпало впервые за последние пятьдесят лет, сообщает издание The Independent.

На Марокко и Алжир обрушились мощные ливни, в результате пустыню Сахара частично затопило.

Жертвами природного катаклизма стали более 20 человек. Также пострадал урожай.

За два дня уровень осадков в некоторых районах превысил среднегодовые показатели. В среднем там выпадает менее 250 миллиметров осадков в год.

Специалист главного управления метеорологии Марокко Хуссина Юабеба, комментируя ситуацию, сообщил, что такого количества осадков за такое короткое время не выпадало последние 30-50 лет.

Ситуацию усложняет то, что затопило в том числе и районы, в которых в прошлом году произошло землетрясение.

Ранее сообщалось о том, что Южная Европа может превратиться в огромную пустыню к 2100 году.