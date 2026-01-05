Более 200 крымчан получили жилье благодаря работе судебных приставов в 2025 году

Работа судебных приставов в Крыму и Севастополе выходит далеко за рамки взыскания долгов. В прошлом году их специализированное отделение помогло обрести собственное жилье 206 гражданам, среди которых были те, кто ждал этого момента особенно долго и отчаянно — дети-сироты. Это стало результатом целенаправленной и кропотливой работы по исполнению судебных решений, которые годами порой оставались лишь на бумаге. Об этом сообщает «Крым 24».

Сложность задачи заключалась в том, что предоставление жилья часто упирается в объективный дефицит бюджетных средств и объемный очереди. Однако именно настойчивость и профессиональный подход судебных приставов, действующих в тесной связке с органами власти, позволили сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Их работа — это не просто формальное исполнение, а поиск реальных механизмов для выполнения государственных обязательств перед самыми уязвимыми категориями граждан.

Главным последствием этой деятельности стали не просто цифры в отчете, а судьбы конкретных людей. 173 ребенка-сироты, получивших ключи от собственных квартир, обрели не просто квадратные метры, а основу для самостоятельной жизни, чувство защищенности и настоящий дом. Как отмечают сами приставы, именно эти моменты — счастливые лица молодых людей — и являются истинным результатом их, порой рутинной, работы.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье с начала года жильем обеспечили более 800 детей-сирот.