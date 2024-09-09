Более 200 нарушений правил безопасности на воде зафиксировали на водоемах Рязанской области

Инспекторы МЧС в летний сезон провели несколько рейдов по безопасности на водоемах в Рязанской области. Об этом сообщило 7info со ссылкой на региональное Главное управление МЧС России.

Уточняется, что с начала навигационного периода зафиксировано более 200 нарушений, составлено свыше 200 протоколов на общую сумму более миллиона рублей. По большей части они связаны с нарушениями правил безопасности на воде.

Отмечается, что, кроме того, составлено более 50 протоколов об отстранении управления маломерным судном, включая отстранение от управления маломерными судами лиц, находящихся в состоянии опьянения.

Ранее сообщалось, что свыше 200 профилактических рейдов на водных объектах провели в Нижегородской области с начала сезона.