Более 200 нелегалов выдворены из Нижегородской области

В Нижегородской области завершился масштабный рейд в рамках операции «Нелегал-2025». За девять дней активной работы правоохранители проверили, насколько строго иностранные граждане соблюдают российские миграционные законы. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Результаты операции показали системный характер нарушений. Подавляющее число из 629 привлеченных к ответственности иностранцев игнорировали базовые правила въезда и пребывания в стране. Десятки мигрантов были заняты незаконной трудовой деятельностью без соответствующих разрешений, что создавало не только правовые, но и экономические риски для региона.

Последствия для нарушителей оказались серьезными. Власти аннулировали 411 документов, легализующих их пребывание в России. Речь идет о 395 патентах на работу, 14 видах на жительство и двух разрешениях на временное проживание. Эта мера фактически лишила их законного статуса.

Итогом рейда стало принудительное выдворение за пределы России 203 иностранных граждан, большинство из которых прошли через областной Центр временного содержания. Окончательную точку в этой истории поставил запрет на въезд в РФ для 211 мигрантов, что исключает возможность их скорого возвращения и повторных нарушений.

