Более 2,5 миллионов рублей алиментов задолжал житель подмосковного Ступино

Уголовное дело о неуплате алиментов возбудили в Ступино по результатам прокурорской проверки. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Московской области.

Стало известно, что на основании судебного приказа местный житель обязан был выплачивать алименты на содержание несовершеннолетней дочери, 2011 года рождения, до достижения ею совершеннолетия. Также постановлением мирового судьи мужчина уже был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) и ему назначили наказание в виде обязательных работ на двадцать часов.

Примечательно, что общая сумма задолженности по уплате алиментов за период с июля 2012 года по апрель этого года составила более двух с половиной миллионов рублей.

Ранее стало известно, что жители подмосковной многоэтажки жалуются на соседа-дебошира, который не выключает газовую плиту.