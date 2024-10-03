Более 35 млн руб. украли в процессе выполнения гособоронзаказа Минобороны РФ

Сергей Сухов, который ранее возглавлял филиал «Строительное управление по Центральному военному округу» публично-правовой компании «Военно-строительная компания», его заместитель Дмитрий Сергель и директор ООО «Специальные технологии строительства» Павел Кравченко обвиняются в мошенничестве, сообщили в телеграм-канале военных следственных органов Следственного комитета России.

Кража произошла во время выполнения работ по капитальному ремонту военного госпиталя в Перми в рамках государственного оборонного контракта.

Следственный комитет начал уголовное дело против указанных лиц по ст. 159 УК РФ части 4, связанной с мошенничеством в особо крупном размере.

По данным следствия, в 2022 году Сухов, Сергель и Кравченко, выполняя контракт на более чем 190 млн руб., подделали документы и похитили свыше 35 млн руб., которые затем разделили между собой.

Сухова заключили под стражу, а Сергеля объявили в международный розыск.

Ранее сообщалось, что ФАС обвинила МТС в нарушении антимонопольных норм.