ФАС обвинила МТС в нарушении антимонопольных норм

«В апреле и мае 2024 года ПАО «МТС» увеличил тарифы на сотовую связь в среднем на 8% для более чем 30 млн клиентов», — уточнили в ФАС.

По итогам проверки антимонопольное ведомство пришло к выводу, что данное повышение не имело экономических оснований и негативно сказалось на интересах потребителей.

МТС получило предписание исправить выявленные нарушения: компании необходимо уменьшить расценки, которые подверглись изменениям, а также вернуть незаконно полученные средства в федеральный бюджет.

«Мы ознакомлены с решением, дальнейшие шаги будем определять после изучения позиции регулятора», — прокомментировала пресс-служба МТС.

Ранее ФАС раскритиковала законопроект о работе маркетплейсов и агрегаторов.