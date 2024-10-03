ФАС обвинила МТС в нарушении антимонопольных норм
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что оператор связи МТС нарушил антимонопольные нормы, передал РБК.
«В апреле и мае 2024 года ПАО «МТС» увеличил тарифы на сотовую связь в среднем на 8% для более чем 30 млн клиентов», — уточнили в ФАС.
По итогам проверки антимонопольное ведомство пришло к выводу, что данное повышение не имело экономических оснований и негативно сказалось на интересах потребителей.
МТС получило предписание исправить выявленные нарушения: компании необходимо уменьшить расценки, которые подверглись изменениям, а также вернуть незаконно полученные средства в федеральный бюджет.
«Мы ознакомлены с решением, дальнейшие шаги будем определять после изучения позиции регулятора», — прокомментировала пресс-служба МТС.
Ранее ФАС раскритиковала законопроект о работе маркетплейсов и агрегаторов.