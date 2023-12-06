Более 40 иностранцев привлекли за нарушение миграционного законодательства в Ленинском округе

На территории производственно-складских помещений, расположенных в поселке совхоза имени Ленина, провели рейд, направленный на выявление и пресечение незаконной миграции на территории производственно-складских помещений. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Так, в результате рейда по информационным учетным базам полицейские проверили пятьдесят граждан Средней Азии. В отношении сорока двух иностранцев сотрудниками полиции составлены административные протоколы за нарушение режима пребывания в Российской Федерации, а также за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории страны. При этом девять из них привлечены к административной ответственности сразу по двум статьям.

На каждого нелегального мигранта наложен штраф в размере пяти тысяч рублей с последующим выдворением за пределы страны. Также сотрудники полиции установили и задержали шестидесятидвухлетнего жителя Тульской области, являющегося организатором незаконной миграции.

Ранее стало известно, что в Лобне местный житель похитил у своей сожительницы драгоценности на сто тысяч рублей.