Более 4,5 тысячи жителей Подмосковья заключили контракт с Минобороны с начала года

С начала года контракт с министерством обороны России заключили уже свыше 4,5 тысячи жителей Подмосковья. Об этом со ссылкой на военное ведомство сообщил ТАСС .

В Минобороны РФ указали, что значительный рост числа желающих поступить на военную службу в ВС России наблюдается не только в Московской области, но также в Приморском крае и Санкт-Петербурге.

В минувшем году контракты с министерством обороны заключили свыше 14,5 тысячи жителей Подмосковья, добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил летчиков военной эскадрильи за успешное выполнение задач в зоне спецоперации.