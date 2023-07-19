Более 46 тысяч гибких подводок газоснабжения заменили в квартирах Подмосковья в этом году

Свыше сорока шести тысяч гибких подводок газоснабжения приборов заменили в квартирах Подмосковья с начала года. Работы прошли под контролем инспекторов ГЖИ.

Как подчеркнула руководитель областной Госжилинспекции Ольга Федина, слова которой приводит пресс-служба надзорного ведомства, лидерами по числу смонтированных подводок газоснабжения стали квартиры в жилых домах в Можайске, Коломне, Люберцах, Мытищах, Подольске, Лосино-Петровском, Домодедово, Наро-Фоминске, Королеве и Щелково.

Кроме того, в число адресов, где заменили подводки газоснабжения, вошли свыше 1,8 тысячи квартир, куда газовые службы не могли попасть весь прошлый год. Больше всего таких жилых помещений было в четырех округах: Рузе, Красногорске, Электростали и Шатуре.

Федина подчеркнула, что своевременная замена гибких подводок предотвращает утечки газа и связанные с ними трагические последствия.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщал, что до конца этого года датчиками утечки газа обеспечат еще почти триста тысяч квартир в Московской области.