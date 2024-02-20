Более 60 километров тротуаров вдоль региональных дорог построят в этом году в Подмосковье

Для повышения безопасности и комфорта пешеходов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на территории Подмосковья в этом году планируют построить больше шестидесяти километров тротуаров вдоль региональных дорог. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Зампред правительства — министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик отметил, что запланировано обустроить больше 60 км новых тротуаров в тридцати пяти муниципалитетах. При этом по результатам голосования жителей на портале «Добродел» будет построено свыше 18 км. К работам планируется приступить при благоприятных погодных условиях в весенне-летний период и завершить осенью.

Примечательно, что наибольший объем работ реализуют в Чехове, Наро-Фоминском, Солнечногорске, Шатуре и Пушкинском округах. А всего за 5 лет в Подмосковье построили свыше 640 км новых тротуаров вдоль региональных дорог.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что Московская область стала лидером по строительству и обновлению школ благодаря поддержке президента РФ.