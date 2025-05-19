Более 60 пожаров было потушено в Нижегородской области на минувшей неделе

За прошедшую неделю в Нижегородской области было зафиксировано свыше 60 пожаров. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное Главное управление МЧС России.

Уточняется, что также спасателями в ходе тушения пожаров было эвакуировано более 50 человек.

Отмечается, что за минувшую неделю сотрудники МЧС спасли с пожаров свыше 10 человек, в том числе шестерых детей. Также двое жителей региона погибли на пожарах, а еще четверо получили травмы.

Подчеркивается, что ключевыми причинами возгорания являются неисправное электрооборудование и неосторожное обращение с огнем.

Ранее сообщалось, что три человека сгорели заживо при пожаре в частном доме в Подмосковье.