Три человека сгорели заживо при пожаре в частном доме в Подмосковье

В результате возгорания в частном доме в деревне Молзино, расположенной в Московской области, погибли три человека, сообщил в беседе с телеканалом РЕН источник, близкий к ситуации.

Пожар в здании на улице Советской начался примерно в 5 часов утра. По предоставленной собеседником журналистов информации, три человека смогли покинуть здание самостоятельно, но еще трое оказались заблокированы внутри. Это стало для последних фатальным.

«В подвале обнаружены тела мужчины и двух женщин», — уточнил источник.

В настоящее время на месте работают региональные оперативные службы. Другие подробности произошедшей трагедии устанавливаются.

Ранее сообщалось о том, что за сутки в Подмосковье был устранен один пожар на лесных землях. Он произошел на территории Озерного участкового лесничества.