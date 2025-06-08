Более 60 украинских дронов сбили ночью над регионами России

Дежурные силы ПВО уничтожили с 23:00 мск 7 июня до 7:30 мск 8 июня 61 украинский беспилотник. БПЛА были сбиты над восемью регионами РФ, сообщает Минобороны России.

Все устройства самолетного типа, отметили представители ведомства.

Дроны были ликвидированы в небе над такие регионами, как Брянская, Белгородская, Калужская, Тульская, Орловская, Курская области, а также над Московским регионом и Крымом.

Ранее сообщалось о том, что Два человека получили ранения после падения дрона в Тульской области.