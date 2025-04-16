Из шахты в Ростовской области спасли двух горняков
В Ростовской области спасли заблокированных из-за обвала пород шахтеров
Фото: [flickr.com]
В среду, 16 апреля, в Ростовской области успешно завершилась операция по спасению горняков из шахты «Садкинская».
Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
Из-за обвала пород они оказались заблокированы в забое шахты.
Рабочих подняли на поверхность. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Горняки находятся дома.
Врио главы Ростовской области поблагодарил спасателей за оперативную работу.
Ранее сообщалось о том, что аппараты минерализованной воды установили на шахте в Волгоградской области.