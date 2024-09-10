Более 700 животных спасли сотрудники МЧС при пожаре в Алтайском крае

Пожарные МЧС спасли более 700 животных во время возгорания в Алтайском крае, сообщили в ведомстве.

В Барнауле загорелся приют для животных. Спасатели на руках выносили кошек и собак на свежий воздух.

Огонь на 150 кв. м был оперативно потушен. Никто из людей и животных не пострадал. Устанавливаются причины возгорания.

Ранее сообщалось, что три медсестры спасли пациенток во время возгорания центра имени Кулакова в Москве.