Более 700 животных спасли сотрудники МЧС при пожаре в Алтайском крае
Фото: [МЧС России]
Пожарные МЧС спасли более 700 животных во время возгорания в Алтайском крае, сообщили в ведомстве.
В Барнауле загорелся приют для животных. Спасатели на руках выносили кошек и собак на свежий воздух.
Огонь на 150 кв. м был оперативно потушен. Никто из людей и животных не пострадал. Устанавливаются причины возгорания.
Ранее сообщалось, что три медсестры спасли пациенток во время возгорания центра имени Кулакова в Москве.