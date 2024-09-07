Mash: три медсестры спасли пациенток загоревшегося центра имени Кулакова в Москве
Фото: [Медиасток.рф]
Как передает Mash, в подвале центра имени Кулакова в Москве вечером в пятницу, 6 сентября, вспыхнули аккумуляторные батареи резервного питания. В результате чего произошло возгорание с сильным задымлением. Вся клиника была поднята по тревоге, а персонал бросился спасать пациентов.
Сообщается, что отвагу и оперативность во время начавшегося в подвале больницы пожара проявили три медсестры, что вывели из онкологического отделения центра уже сонных пациентов.
«Этой ночью в корпусе сработала сигналка, медсестры бросились спасать пациенток из палаты на четвертом этаже. Сотрудницы эвакуировали 12 человек: некоторые из них лежат в центре после операции, кто-то проходит курс химиотерапии», — приводится в публикации.
Отмечается, что в настоящее время пожар потушен приехавшими на место спасателями. Все эвакуированные женщины переведены в главный корпус центра, и сейчас с ними все в порядке, всем врачи оказывают необходимую помощь.
Ранее мы сообщали, что в Москве экстренно эвакуируют персона и пациентов Научного центра акушерства из-за задымления.