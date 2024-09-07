Mash: три медсестры спасли пациенток загоревшегося центра имени Кулакова в Москве

Как передает Mash, в подвале центра имени Кулакова в Москве вечером в пятницу, 6 сентября, вспыхнули аккумуляторные батареи резервного питания. В результате чего произошло возгорание с сильным задымлением. Вся клиника была поднята по тревоге, а персонал бросился спасать пациентов.

Сообщается, что отвагу и оперативность во время начавшегося в подвале больницы пожара проявили три медсестры, что вывели из онкологического отделения центра уже сонных пациентов.

«Этой ночью в корпусе сработала сигналка, медсестры бросились спасать пациенток из палаты на четвертом этаже. Сотрудницы эвакуировали 12 человек: некоторые из них лежат в центре после операции, кто-то проходит курс химиотерапии», — приводится в публикации.

Отмечается, что в настоящее время пожар потушен приехавшими на место спасателями. Все эвакуированные женщины переведены в главный корпус центра, и сейчас с ними все в порядке, всем врачи оказывают необходимую помощь.

Ранее мы сообщали, что в Москве экстренно эвакуируют персона и пациентов Научного центра акушерства из-за задымления.