Более 77 миллионов вызовов приняла подмосковная Система-112 за все время работы

Свыше семидесяти семи миллионов вызовов приняли операторы Системы-112 Подмосковья за восемь лет работы службы спасения в регионе.

Сейчас в подмосковную Систему-112 поступает почти сто процентов вызовов экстренных оперативных служб, несколько лет назад данный показатель составлял менее восьмидесяти процентов, отметили в пресс-службе ведомства.

Там напомнили, что в ноябре прошлого года правительство Подмосковья приняло решение о переводе всех коротких номеров экстренных служб на единый номер «112». Теперь данный номер стал узнаваемым для всех жителей региона, им не нужно запоминать сразу несколько номеров для вызова помощи.

Одно из важных преимуществ Системы-112 — координация работы всех экстренных служб. Это позволяет сократить время реагирования на поступающие обращения, включая комплексные происшествия, куда требуется направить помощь сразу нескольких служб.

С 2015 года, согласно статистике, самыми массовыми являются обращения, адресованные скорой медицинской помощи — более семидесяти процентов вызовов. На втором месте — обращения в полицию и ГИБДД, на третьем — во все остальные службы, в том числе пожарную охрану.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркивал, что безопасность жителей Московской области является абсолютным приоритетом.