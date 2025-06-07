Более 80 дронов ВСУ сбили над регионами России 7 июня

За 9,5 часов дежурные силы противовоздушной обороны сбили над российскими регионами 82 дрона ВСУ, в том числе над Москвой и Московской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Вражеские беспилотники были ликвидированы в период с 14:30 мск 6 июня до 00:00 7 июня.

БПЛА удалось перехватить над территориями таких регионов, как Брянская, Белгородская, Курская, Орловская, Тульская, Рязанская, Калужская и Московская области.

Ранее сообщалось о том, что пятый беспилотник сбит у Москвы за сутки. Подмосковная ПВО нейтрализовала уже пятый беспилотник за сутки — обломки упали недалеко от столицы, в аэропортах Домодедово и Жуковский снова ввели ограничения.