Пятый беспилотник сбит у Москвы за сутки

Подмосковная ПВО нейтрализовала уже пятый беспилотник за сутки — обломки упали недалеко от столицы, в аэропортах Домодедово и Жуковский снова ввели ограничения. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на личной странице в соцсетях.

Вечером, 6 июня подлетевший к столице беспилотник был успешно уничтожен силами противовоздушной обороны. Это уже пятый дрон, нейтрализованный в московском регионе за последние сутки. По данным Сергея Собянина, обломки аппарата рухнули за пределами жилых зон. На месте падения работают специалисты оперативных служб — проводится оценка разрушений и возможного ущерба.

На фоне произошедшего в ряде столичных аэропортов вновь приостановили вылеты и посадки. Режим временных ограничений затронул Домодедово и Жуковский — тамошние рейсы были перенаправлены или задержаны. В воздушном пространстве над регионом продолжает действовать усиленный контроль.

Ранее в небе над Калужской областью уничтожили два дрона.