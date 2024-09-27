Более 80 народных дружин осуществляют деятельность в Нижегородской области

Свыше 80 народных дружин следят за общественным порядком в Нижегородской области. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Уточняется, что за первые полгода дружинники выходили на охрану общественного порядка свыше 6,3 тыс. раз. С их участием задержано 80 подозреваемых в совершении преступлений и свыше 1,4 тыс. человек – за административные правонарушения.

Добавляется, что в качестве показательных примеров эффективного взаимодействия общественности и бизнеса в интересах поддержания правопорядка отмечены народные дружины ПАО «ГАЗ» и ООО «ПАЗ».

Ранее сообщалось, что свыше 20 преступлений выявили народные дружинники в Подмосковье с начала года.