Более двух сотен камер подключили к системе «Безопасный регион» в Подмосковье за неделю

Двести шесть камер видеонаблюдения подключили к системе «Безопасный регион» в Подмосковье за минувшую неделю, сообщила пресс-служба областного министерства госуправления, ИТ и связи.

Система «Безопасный регион» работает в Подмосковье с 2015 года. Сейчас к ней подключено свыше 122 тысяч камер. Они размещены в том числе на входах в подъезды многоквартирных домов, на дорогах, рядом с магазинами, школами, детсадами и в парках.

В ведомстве напомнили, что при возведении новых МКД и социально значимых объектов застройщики должны подключать здания к системе «Безопасный регион».

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркивал, что безопасность жителей Подмосковья является абсолютным приоритетом.