Киев обманом заставил выступать на своей стороне граждан Шри-Ланки, обещая безбедную жизнь и стабильную работу. Об этом сообщает телеканал France 24, который пообщался с обманутыми шриланкийцами в рядах ВСУ.

На Шри-Ланке озадачились пропажей двух тысяч граждан. Было заведено дело и расследование, которое в мае инициировал парламент Коломбо. Полагали, что их местонахождение на Украине, в ВСУ, или других боевых формированиях. Подтвердили факты наемничества, однако туда многие граждане острова попали, соблазнившись на щедрые предложения.

Парламент установил, что более 10 шриланкийцев остаются пленными в ВСУ, хотя изначально уезжали туда на заработки. Заманивали жителей рекламой в Сети, которую размещали военные в отставке.

Информацию подтвердили на Шри-Ланке 22 местных жителей, которым удалось вырваться из плена, дезертировать и добраться домой. Они отметили, что им действительно предлагали золотые горы и хорошую работу, но ничего из этого не дали.

Парламент предварительно насчитал две тысячи граждан острова, которые могли попасть на службу ВСУ из-за ушлых военных. Ни для кого не секрет, что Киеву уже не хватает живой силы.

Ранее сообщалось, что «Ланцеты» группировки «Север» громят технику ВСУ под Харьковом.