Более одной тысячи бутылок алкогольной продукции изъяли сотрудники полиции в Солнечногорске

Двадцатиоднолетнего жителя Солнечногорска задержали по подозрению в незаконном обороте алкогольной продукции. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Выяснилось, что мужчина хранил и реализовывал алкоголь в одном из магазинов городского поселения Андреевка, при этом не имея лицензии на осуществление данных действий. Так, в ходе осмотра торговой точки полицейские изъяли более тысячи бутылок спиртосодержащей продукции различных товарных марок. Согласно результатам проведенной экспертизы, стоимость изъятого составила более двухсот пятидесяти тысяч рублей.

По данным фактам следователем возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 171.3 УК РФ, которые объединены в одно производство. Фигуранту дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее стало известно, что в Подмосковье нетрезвый мужчина бросил бутылку в детей и подрался с их отцом на игровой площадке.