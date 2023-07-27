Нетрезвый мужчина бросил бутылку в детей и подрался с их отцом на игровой площадке в Подмосковье

На детской площадке в деревне Мисайлово Ленинского городского округа произошла драка. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

По предварительным данным, 23-летний мужчина, который распивал спиртные напитки на игровой площадке со своим приятелем, бросил пустую бутылку в сторону девочки 2014 года рождения и мальчика 2016 года рождения. Также известно, что дебошир ударил девочку по ноге сломанной веткой.

За детей заступился их отец. Он нанес обидчику телесные повреждения, после которых нетрезвый молодой человек был доставлен в больницу. Однако от госпитализации он отказался.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Полицейские уже установили и опросили участников инцидента, в том числе детей.

Ранее сообщалось, что подмосковная прокуратура направила в суд уголовное дело против троих мужчин, которые обвиняются в хищении земельных участков на сумму более 300 миллионов рублей.