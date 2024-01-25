Более ста дизельных генераторов было предоставлено муниципалитетам Подмосковья в прошлом году

Министерство имущественных отношений Московской области передало в прошлом году городским округам региона сто пятнадцать дизельных генераторов в качестве резервного источника электроснабжения для бесперебойного водоснабжения.

Отмечается, что генераторы были установлены на водозаборных узлах и сооружениях в тридцати трех городских округах Подмосковья.

Глава ведомства Наталья Адигамова подчеркнула, что одним из направлений работы ведомства является и передача движимого имущества, к которому относятся в том числе дизельные генераторы, которые будут использоваться в качестве источника электроэнергии в случаях нештатного отключения стационарной сети. Таким образом, переданное оборудование обеспечит надежную бесперебойную работу ВЗУ.

Накануне губернатор Андрей Воробьев встретился с представителями «Газпрома», и обсудил с ними модернизацию коммунальной инфраструктуры.