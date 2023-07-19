Более ста шестидесяти свертков с героином обнаружили у мужчины в Ногинске

Ранее судимый тридцатилетний мужчина задержан сотрудниками полиции в Ногинске по подозрению в незаконном обороте наркотических средств.

Отмечается, что полицейские обыскали частный дом, в котором проживал злоумышленник. Там были обнаружены электронные весы, упаковочный материал, три полимерных пакета и сто шестьдесят шесть свертков с порошкообразным веществом.

Согласно заключению проведенной экспертизы, изъятое вещество содержит в своем составе наркотическое средство — героин, общей массой более 800 граммов. Задержанный рассказал, что наркотическое средство он планировал сбыть на территории Богородского городского округа через тайники–закладки.

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