Более трех килограммов мефедрона обнаружили у мужчины подмосковные полицейские

Сотрудники полиции задержали сорокашестилетнего жителя Москвы, следовавший на своем автомобиле по Апрелевке, по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Так, при досмотре транспортного средства были обнаружены и изъяты три свертка с порошкообразным веществом общей массой более трех килограммов. По результатам проведенной экспертизы, удалось установить, что содержимое одного из них является наркотическим средством — мефедроном массой более килограмма. Остальные материалы будут исследованы в ходе дальнейшего расследования.

Мужчина рассказал, что в сентябре текущего года в одном из мессенджеров он нашел канал, предлагающий нелегальный заработок по перевозке запрещенных средств и препаратов, и откликнулся на «вакансию» курьера. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30, а также статьей 228.1 УК РФ.

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