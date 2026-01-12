Более тысячи дронов сбиты над регионами РФ за неделю

Российские средства противовоздушной обороны за минувшую неделю перехватили и уничтожили не менее 1 193 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией страны. Такие данные приводит РИА Новости , проанализировав официальные сводки Министерства обороны РФ.

Наибольшая интенсивность атак была зафиксирована 5 и 6 января. В эти дни, согласно подсчетам агентства, силы ПВО сбили 356 и 360 беспилотников соответственно, что стало максимальными показателями за отчетный период.

Основная часть атак пришлась на европейскую часть России, где фиксировалось подавляющее большинство перехватов. В других регионах страны количество нейтрализованных дронов было существенно ниже.

Ранее РИА Новости сообщало, что в период с 29 декабря по 4 января российские средства противовоздушной обороны уничтожили не менее 1 548 украинских беспилотников. Таким образом, общее число перехваченных БПЛА за последние две недели превысило 2,7 тыс.

Данные приведены на основании ежедневных сообщений Минобороны РФ о работе систем ПВО.

Ранее стало известно, что за вечер силы ПВО уничтожили 33 дрона самолетного типа.